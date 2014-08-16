Київську інженерно-дорожню техніку відправили в зону АТО

За дорученням Київського міського голови Віталія Кличка в зону АТО було відправлено спеціальну техніку для розбудови оборонних укріплень.

Як повідомляє Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА, про це розповів координатор міста Києва із взаємодії з силами АТО, депутат Київради від депутатської фракції «УДАР-Солідарність» Сергій Федорченко.

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«Сьогодні до 12-го батальйону територіальної оборони, де служать кияни, було передано спеціальну інженерну техніку для будівництва захисних споруд у зоні АТО. Збережені життя наших хлопців будуть оцінкою нашої роботи», – заявив Федорченко.