Київську інженерно-дорожню техніку відправили в зону АТО
21:17, 16 серпня 2014Київ
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Cпеціальну інженерну техніку сили АТО будуть використовувати для будівництва захисних споруд.
REUTERS
За дорученням Київського міського голови Віталія Кличка в зону АТО було відправлено спеціальну техніку для розбудови оборонних укріплень.
Як повідомляє Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА, про це розповів координатор міста Києва із взаємодії з силами АТО, депутат Київради від депутатської фракції «УДАР-Солідарність» Сергій Федорченко.
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«Сьогодні до 12-го батальйону територіальної оборони, де служать кияни, було передано спеціальну інженерну техніку для будівництва захисних споруд у зоні АТО. Збережені життя наших хлопців будуть оцінкою нашої роботи», – заявив Федорченко.
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