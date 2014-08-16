Киянам обіцяють, що за тиждень Оболонська набережна матиме "кардинально інший вигляд"

Через тиждень Оболонська набережна матиме кардинально інший вигляд, заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час спілкування з жителями Оболоні, інспектуючи набережну.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови.

“Поставили намети, людям заважають, торгують незаконно, місто грошей не отримує. Ми взяли на себе зобов`язання - привести Оболонську набережну у належний стан. Через тиждень вона матиме кардинально інший вигляд. Вам не доведеться маневрувати між стільцями, столами і МАФами. Торгові точки, які залишаться, матимуть гідний вигляд, не псуватимуть вулицю і не заважатимуть тим, хто гуляє по набережній”, - наголосив Кличко.

Мешканці Оболоні поскаржилися меру на відсутність громадських вбиралень на набережній, захаращення МАФами і гучну музику.

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При цьому Київський міський голова зауважив, що голова Оболонського району, який, зокрема, довів набережну до такого стану, вже звільнений.

Кличко також розповів, що чиновників, які видавали дозволи на торгівлю з порушенням норм законодавства, будуть притягувати до відповідальності. “Деякі з них вже звільнені. Якщо ми говоримо про люстрацію, то хочу відзначити, - люди, які знівелювали довіру киян, не працюватимуть у столичній владі”, - підкреслив Київський міський голова.

Він доручив керівництву Оболонського району систематизувати торгівлю на набережній, прибрати незаконні МАФи і присікти продаж алкоголю. І дав доручення раднику мера Дмитру Білоцерковцю проконтролювати виконання цих завдань.