Кличко заявив, що обурений побиттям журналістів на Майдані
Мер наголосив, що бере під особистий контроль розслідування цього інциденту та інформуватиме громадськість про його результати.
Київський міській голова Віталій Кличко вимагає від міліції терміново розібратись із інцидентом з побиттям журналістів у центрі столиці, пообіцяв особисто контролювати розслідування та інформувати громадськість про його результати.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.
«Я щиро обурений побиттям журналістів Spilno.tv та сутичками, що відбулися вчора на Майдані Незалежності. Комусь дуже потрібна дестабілізація ситуації в Києві, когось не влаштовують тиша, спокій та порядок у столиці. Для більшого галасу покидьки напали на журналістів.
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Ми не будемо терпіти свавілля в Києві. Звертаюся до київської міліції з вимогою терміново знайти і притягти до відповідальності винних осіб. Я буду особисто контролювати розслідування цього інциденту та інформувати громадськість про його результати», – сказав Кличко.
Він також закликав депутатів від політичної партії «УДАР» прискорити підготовку законопроекту про створення муніципальної міліції, прийняття і реалізація якого забезпечить ефективну охорону громадського порядку у столиці.