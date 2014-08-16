Кличко заявив, що обурений побиттям журналістів на Майдані

Київський міській голова Віталій Кличко вимагає від міліції терміново розібратись із інцидентом з побиттям журналістів у центрі столиці, пообіцяв особисто контролювати розслідування та інформувати громадськість про його результати.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Я щиро обурений побиттям журналістів Spilno.tv та сутичками, що відбулися вчора на Майдані Незалежності. Комусь дуже потрібна дестабілізація ситуації в Києві, когось не влаштовують тиша, спокій та порядок у столиці. Для більшого галасу покидьки напали на журналістів.

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Ми не будемо терпіти свавілля в Києві. Звертаюся до київської міліції з вимогою терміново знайти і притягти до відповідальності винних осіб. Я буду особисто контролювати розслідування цього інциденту та інформувати громадськість про його результати», – сказав Кличко.

Він також закликав депутатів від політичної партії «УДАР» прискорити підготовку законопроекту про створення муніципальної міліції, прийняття і реалізація якого забезпечить ефективну охорону громадського порядку у столиці.