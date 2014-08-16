Кличко пропонує оголосили Труханів острів пішохідною зоною
Київський міський голова Віталій Кличко пропонує заборонити рух транспорту на Трухановому острові та оголосити його пішохідною зоною.
Про це Кличко сказав під час толоки на Трухановому острові, повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови.
«Труханів острів треба зробити справді пішохідною зоною. Кияни і гості столиці повинні їздити тут на роликах, велосипедах. При мені гонщики збили велосипедиста. Хоча стоїть знак пішохідної зони, автомобілісти його повністю ігнорують, а Київпарксервіс не звертає на це жодної уваги», - сказав Кличко.
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Він зазначив, що Труханів острів - легені Києва - на сьогодні перетворився на сміттєзвалище. ”Ми повинні взяти ситуацію в свої руки і прибрати. Тут багато спортивних баз, де діти і дорослі займаються спортом. Ми приберемо острів і зробимо все, щоби кияни тут комфортно відпочивали”, - сказав Кличко.
Він також наголосив, що на Трухановому острові потрібно встановити великі контейнери для сміття, оскільки сьогодні урни переповнені, і людям, які відпочивають, нема де залишати сміття. Він також дав доручення розвинути на острові інфраструктуру для велосипедистів.
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Кличко долучився до фарбування стовпів на острові у патріотичні кольори. Він подякував всім небайдужим киянам і гостям, які взяли участь у толоці. І закликав зберігати і підтримувати чистоту у своїх будинках та районах. ”Чисто не там, де прибирають, а там - де не смітять”, - нагадав Кличко.
Після прибирання Труханового острову мер Києва проінспектував стан реконструкції транспортної розв`язки на Поштовій площі.