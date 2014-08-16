Кличко пропонує оголосили Труханів острів пішохідною зоною

Про це Кличко сказав під час толоки на Трухановому острові, повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови.

«Труханів острів треба зробити справді пішохідною зоною. Кияни і гості столиці повинні їздити тут на роликах, велосипедах. При мені гонщики збили велосипедиста. Хоча стоїть знак пішохідної зони, автомобілісти його повністю ігнорують, а Київпарксервіс не звертає на це жодної уваги», - сказав Кличко.

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Він зазначив, що Труханів острів - легені Києва - на сьогодні перетворився на сміттєзвалище. ”Ми повинні взяти ситуацію в свої руки і прибрати. Тут багато спортивних баз, де діти і дорослі займаються спортом. Ми приберемо острів і зробимо все, щоби кияни тут комфортно відпочивали”, - сказав Кличко.

Він також наголосив, що на Трухановому острові потрібно встановити великі контейнери для сміття, оскільки сьогодні урни переповнені, і людям, які відпочивають, нема де залишати сміття. Він також дав доручення розвинути на острові інфраструктуру для велосипедистів.

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Кличко долучився до фарбування стовпів на острові у патріотичні кольори. Він подякував всім небайдужим киянам і гостям, які взяли участь у толоці. І закликав зберігати і підтримувати чистоту у своїх будинках та районах. ”Чисто не там, де прибирають, а там - де не смітять”, - нагадав Кличко.

Після прибирання Труханового острову мер Києва проінспектував стан реконструкції транспортної розв`язки на Поштовій площі.