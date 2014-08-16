Президент змінив голів у 6 РДА Києва

Змінено голів у Печерській, Шевченківській, Оболонській, Солом'янській, Дніпровській та Святошинській районних у місті Києві державних адміністрацій

Президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням №987/2014-рп призначив Сергія Мартинчука головою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. Іншим своїм розпорядженням №982/2014-рп президент звільнив Геннадія Кривошею з даної посади. Розпорядженням № 989/2014-рп Порошенко призначив Олега Гарягу головою Шевченківської РДА. Розпорядженням № 984/2014-рп з цієї посади звільнено Петра Пантелеєва. Розпорядженням № 986/2014-рп призначено Олександра Цибульщака головою Оболонської РДА. Розпорядженням № 981/2014-рп пз цієї посади звільнено Миколу Тихонова. Читайте такожУ Києві пустять тролейбус за маршрутом "Палац спорту – Видубичі" Розпорядженням № 990/2014-рп призначено Максима Шкура головою Солом'янської РДА. Розпорядженням № 985/2014-рп призначено Ярослава Горбунова головою Дніпровської РДА. Розпорядженням № 980/2014-рп з цієї посади звільнено Анатолія Долинного. Також, Президент своїм розпорядженням №988/2014-рп призначив Іллю Сагайдака головою Святошинської РДА. Розпорядженням № 983/2014-рп з цієї посади звільнено Олександра Кулика. Всі згадані документи оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

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