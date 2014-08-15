У Києві пустять тролейбус за маршрутом "Палац спорту – Видубичі"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Новий тролейбусний маршрут пролягатиме вулицями Еспланадна, Рогнідинська, Шота Руставелі, бульваром Лесі Українки, вулицею Кіквідзе та Залізничним шосе. У зворотному напрямку тролейбуси маршруту №15 повертатимуть з бульвару Лесі Українки на вулицю Еспланадну.

Новий маршрут обслуговуватимуть 5 одиниць тролейбусів, які перевозитимуть 20-22 тисячі пасажирів. Середній інтервал руху тролейбусів становитиме 11 хвилин. Вартість проїзду – 1,50 грн. Усі тролейбуси на цьому маршруті будуть із низьким рівнем підлоги, що забезпечує максимально зручні умови здійснення висадки та посадки для усіх категорій населення.

Читайте такожНа київських дорогах до зими з'являться додаткові автобусиНовий маршрут сприятиме зменшенню потоку приватного автотранспорту до центру міста, що позитивно вплине на екологію, зменшить затори та збільшить кількість вільних паркувальних місць. Восени 2014 року, після спорудження контактної мережі, планується подовжити цей тролейбусний маршрут до вулиці Хрещатик.