КМДА просить "Київхліб" мінімізувати підвищення цін на хліб

Про це повідомив начальник управління з питань цінової політики КМДА Василь Яструбинський. "В "Київхліб" піде лист, підписаний мером, з проханням ще раз вивчити ситуацію, вивчити всі резерви, і якщо вкрай необхідне таке підвищення цін на хліб, то щоб воно якомога менше зачепило інтереси киян, тобто щоб це підвищення було на мінімальному рівні", - сказав він.

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За його словами, ціни на хліб найближчим часом будуть збільшуватися, виходячи з ситуації з цінами на борошно в Україні та "незадовільного" фінансового стану "Київхліба", який тільки за червень отримав збиток на суму 5,5 млн грн.

При цьому чиновник не зміг відповісти, на скільки будуть підвищені ціни на хліб в Києві. "Я не готовий назвати можливий відсоток підвищення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня "Київхліб" у зв'язку з девальвацією гривні і подорожчанням виробничих ресурсів підняв ціни на свою продукцію в середньому на 10%.