У Києві може з'явитися "Музей Майдану"

Голова комісії з питань культури та туризму Київради Ігор Луценко, радник міністра культури Ростислав Карандєєв та активісти заявили про намір створити музей про події Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні йшлося на круглому столі у Києві.

Водночас, за словами Луценка, потрібно чітко розрізняти створення музею і створення меморіалу Майдану. «Ми знаємо, що є ідея, яку реалізовує, у тому числі, Київська міська адміністрація силами своїх структур, щоб створити на місці загибелі Небесної сотні меморіал... Цей процес не може бути швидко закінчений», - зазначив Луценко, натомість наголосивши, що музей необхідно створювати у стислі терміни, адже природні та людські фактори є загрозою для подальшого збереження майбутніх експонатів.

Читайте такожЄвромайданівську "йолку" передадуть до музею - ЗМІ

У свою чергу Карандєєв нагадав, що відповідна робоча група була створена ще у квітні, і її завдання полягало у виробленні "концепції музеїфікації подій, які відбувалися на Майдані". При цьому він зауважив, що існує проблема з визначенням об'єкту та назви подій: "Вже тоді було складно визначити, що саме ми мусимо музеїфікувати, і в процесі роботи робочої групи виникало багато правок щодо самого об'єкту музеїфікації, назви самих подій".

За словами Карандєєва, Міністерство культури вже звернулися до Адміністрації президента та Кабінету міністрів щодо створення музейної установи національного значення, яка також буде виконувати наукову, пропагандистську та освітню функції, з виділенням окремого фінансування і, на їх думку, найголовнішим - вирішення питання розміщення майбутнього музею Майдану.

Читайте такожКиїв проведе відкритий конкурс щодо облаштування Майдану

"Ми теж розглядали кілька варіантів, але найідеальнішим приміщенням для організації такої установи є Український дім. По-перше, це спеціалізована споруда, яка будувалася спеціально для облаштування і створення музею», - наголосив він, додавши, що Український дім також є невід'ємною частиною майданівського руху.

Карандєєв повідомив, що активісти вже зібрали деякі артефакти, які зараз тимчасово перебувають у музеї Гончара та Національному історичному музеї.