Кличко пообіцяв киянам готову до Дня Незалежності розв'язку на Поштовій площі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Київський міський голова Віталій Кличко.

«Транспортна розв'язка на Поштовій площі, як я й обіцяв, до 24 серпня - до Дня Незалежності, буде закінчена», - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі була розпочата у 2012 році з метою поліпшення транспортної схеми цього вузла і збільшення його пропускної спроможності.

У серпні 2013 року було відкрито рух через тунель на Поштовій площі з боку Оболоні в бік Конча-Заспи.

Читайте такожПроект нового Генплану Києва передбачає будівництво понад 100 транспортних розв’язок30 грудня минулого року на Поштовій площі було відкрито другу частину тунелю, що сполучає Набережне шосе і вул. Набережно-Хрещатицьку.

У березні тодішній голова Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренко пообіцяв, що цього року реконструкція Поштової площі буде завершена, незважаючи на дефіцитний бюджет столиці та необхідність фінансування та відновлення міста після протестних акцій.

7 липня Кличко заявив, що для повного запуску розв'язки та завершення робіт з благоустрою на Поштовій площі необхідно від 15 до 18 млн грн.

Після завершення реконструкції пропускна спроможність розв'язки на Поштовій площі збільшиться до 110 тис. авто/доба (до початку робіт було 85 тис. авто/доба). Буде забезпечено безперервний рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицька і Набережним шосе в обох напрямах.

Загальна вартість реконструкції Поштової площі – близько 400 млн грн.