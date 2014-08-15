Кличко пообіцяв киянам готову до Дня Незалежності розв'язку на Поштовій площі
Влада Києва обіцяє завершити реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі до Дня незалежності України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Київський міський голова Віталій Кличко.
«Транспортна розв'язка на Поштовій площі, як я й обіцяв, до 24 серпня - до Дня Незалежності, буде закінчена», - сказав Кличко.
Як повідомляв УНІАН, реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі була розпочата у 2012 році з метою поліпшення транспортної схеми цього вузла і збільшення його пропускної спроможності.
У серпні 2013 року було відкрито рух через тунель на Поштовій площі з боку Оболоні в бік Конча-Заспи.
Читайте такожПроект нового Генплану Києва передбачає будівництво понад 100 транспортних розв’язок30 грудня минулого року на Поштовій площі було відкрито другу частину тунелю, що сполучає Набережне шосе і вул. Набережно-Хрещатицьку.
У березні тодішній голова Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренко пообіцяв, що цього року реконструкція Поштової площі буде завершена, незважаючи на дефіцитний бюджет столиці та необхідність фінансування та відновлення міста після протестних акцій.
7 липня Кличко заявив, що для повного запуску розв'язки та завершення робіт з благоустрою на Поштовій площі необхідно від 15 до 18 млн грн.
Після завершення реконструкції пропускна спроможність розв'язки на Поштовій площі збільшиться до 110 тис. авто/доба (до початку робіт було 85 тис. авто/доба). Буде забезпечено безперервний рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицька і Набережним шосе в обох напрямах.
Загальна вартість реконструкції Поштової площі – близько 400 млн грн.