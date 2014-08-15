Андріївський узвіз з наступного тижня зроблять повністю пішохідним

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час спілкування на узводі з киянами і журналістами Київський міський голова Віталій Кличко.

«Найближчим часом після ремонтних робіт на Хрещатику рух транспорту повністю відкриють. І вже з наступного тижня рух на Андріївський узвіз повністю перекриється», - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кличко заявляв, що як тільки буде прибрано барикади і намети з центру столиці і можна буде відновити рух транспорту центральними магістралями, то можна буде перекрити рух Андріївським узвозом. Зараз узвіз активно використовується водіями з метою проїзду з Подолу до центру Києва.

9-10 серпня центральні вулиці столиці були прибрані від барикад, з 11 серпня відновлено рух транспорту Хрещатиком, вулицею Городецького. Водночас, з 14 серпня проводиться ремонт асфальтового покриття Хрещатик, через що частково обмежено рух.