У Києві стрітрейсери серед ночі знову проведуть автоперегони

10:11, 15 серпня 2014
Київ
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У Києві на Петрівці в ніч на 17 серпня стрітрейсери зберуться для проведення автоперегонів.

В Киеве снова проведут уличные автогонки / фото obzor.lg.ua

Місцем збору бажаючих взяти участь оголошена парковка ТЦ "Ашан" на Петрівці. Там в 22:30 - 23:45 зберуться учасники після цього, серед ночі автомобілі вишикуються в колону і вирушать до місця проведення змагань, передає сайт "ТопЖир".

Організатором змагань виступив клуб Motor paradise, який брав 2-річну перерву в гонках. Однак подробиць про те, де саме відбудуться заїзди не повідомляється.

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