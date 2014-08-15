У Києві стрітрейсери серед ночі знову проведуть автоперегони
10:11, 15 серпня 2014Київ
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У Києві на Петрівці в ніч на 17 серпня стрітрейсери зберуться для проведення автоперегонів.
У Києві знову проведуть вуличні автоперегони / фото obzor.lg.ua
Місцем збору бажаючих взяти участь оголошена парковка ТЦ "Ашан" на Петрівці. Там в 22:30 - 23:45 зберуться учасники після цього, серед ночі автомобілі вишикуються в колону і вирушать до місця проведення змагань, передає сайт "ТопЖир".
Організатором змагань виступив клуб Motor paradise, який брав 2-річну перерву в гонках. Однак подробиць про те, де саме відбудуться заїзди не повідомляється.
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