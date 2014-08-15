У Києві стрітрейсери серед ночі знову проведуть автоперегони

Місцем збору бажаючих взяти участь оголошена парковка ТЦ "Ашан" на Петрівці. Там в 22:30 - 23:45 зберуться учасники після цього, серед ночі автомобілі вишикуються в колону і вирушать до місця проведення змагань, передає сайт "ТопЖир".

Організатором змагань виступив клуб Motor paradise, який брав 2-річну перерву в гонках. Однак подробиць про те, де саме відбудуться заїзди не повідомляється.