Киянам обіцяють перерахувати платіжки з рахунками за відключену гарячу воду

Про це заявив директор комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Валерій Місань, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації

У зв’язку з цим, киянам пропонується:

1) сплачувати за спожиті в липні комунальні послуги за окремим рахунком, який заповнити власноруч;

2) звернутись до житлово-експлуатаційної організації, яка внесе виправлення в рахунок;

3) сплатити всю вказану суму, а перерахунок буде здійснено вже наступного місяця.

Читайте також«Київенерго» планує укласти договір про постачання гарячої води і тепла з кожною квартирою

Напередодні директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Новицький заявив, що кияни мають сплачувати лише за ті комунальні послуги, які їм надали відповідні комунальні служби столиці.

Тим часом станом на 14 серпня в Києві без гарячого водопостачання залишаються 8 тис. 996 споживачів, що становить 57,5% від загальної кількості споживачів, яким надають послуги з централізованого опалення й гарячого водопостачання.

Як нагадали в КМДА, відключення гарячої води зумовлене рішенням Міністерства палива та енергетики обмежити поставки газу Києву з метою його економії. Поставки газу з Російської Федерації припинені з 16 червня 2014 року.