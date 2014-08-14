Киянам обіцяють перерахувати платіжки з рахунками за відключену гарячу воду
Для споживачів, які в липні не отримували послугу з централізованого постачання гарячої води, але плата за неї була включена до платіжок, впродовж серпня проведуть перерахунок.
Про це заявив директор комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Валерій Місань, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації
У зв’язку з цим, киянам пропонується:
1) сплачувати за спожиті в липні комунальні послуги за окремим рахунком, який заповнити власноруч;
2) звернутись до житлово-експлуатаційної організації, яка внесе виправлення в рахунок;
3) сплатити всю вказану суму, а перерахунок буде здійснено вже наступного місяця.
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Напередодні директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Новицький заявив, що кияни мають сплачувати лише за ті комунальні послуги, які їм надали відповідні комунальні служби столиці.
Тим часом станом на 14 серпня в Києві без гарячого водопостачання залишаються 8 тис. 996 споживачів, що становить 57,5% від загальної кількості споживачів, яким надають послуги з централізованого опалення й гарячого водопостачання.
Як нагадали в КМДА, відключення гарячої води зумовлене рішенням Міністерства палива та енергетики обмежити поставки газу Києву з метою його економії. Поставки газу з Російської Федерації припинені з 16 червня 2014 року.