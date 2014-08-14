Міліція проводить у Києві комплексні антитерористичні заходи

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, у зв’язку з подіями, які відбуваються у державі, правоохоронні служби посилюють антитерористичні заходи, спрямовані на виявлення та затримання груп чи осіб, які мають наміри вчинення терактів.Читайте також"Синя" гілка київського метро зупинена

Працівники столичної міліції, як і всі правоохоронні органи України, проводитимуть ряд комплексних заходів для виявлення підозрілих предметів та осіб, а також груп людей, поведінка чи зовнішній вигляд яких викликає підозру можливості вчинення ними терористичних актів. На цей час посилюються заходи безпеки з боку правоохоронних органів. Будуть здійснюватись перевірки та огляд транспортних засобів, громадян та їхніх речей.Читайте такожНа Майдані затримали диверсантів з гранатами і гранатометом - СБУ

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням поставитися до таких заходів з порозумінням, відповідальністю і громадською свідомістю, бути пильними, а в разі виявлення підозрілих осіб, груп людей чи предметів, залишених у громадських місцях, негайно інформувати органи внутрішніх справ за номером телефона чергової частини 102, Державну службу з надзвичайних ситуацій та Службу безпеки України.