Станції "Вокзальна" та "Поштова площа" відчинено для пасажирів
14:48, 14 серпня 2014Київ
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Станцію "Вокзальна" відчинено для пасажирів о 14:22, станцію "Поштова площа" о 14:24.
Станції «Вокзальна» та «Поштова площа» відчинено для пасажирів
Про це йдеться у повідомлені на сайті Київського метрополітену. Читайте такожСтанції метро "Поштова площа" та "Вокзальна" закриті на вхід та вихід
"У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станціях вибухонебезпечних предметів не виявлено. Київський метрополітен наразі працює у звичному режимі", - йдеться у повідомлені.
Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка.
У Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві повідомили, що невідомий чоловік подзвонив на номер бюро знахідок київського метрополітену та заявив, що через 30 хв. станеться вибух на станції «Вокзальна», а ще через годину – на станції «Поштова площа».
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