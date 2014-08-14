"Синя" гілка київського метро зупинена

Для вилучення пасажира знята напруга з контактної рейки. Водночас, оперативно організовано круговий рух поїздів від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Олімпійська» та від ст. «Теремки» до ст. «Либідська».

На час призупинення руху поїздів зачинено станцію «Палац «Україна». Причини та обставини випадку наразі з’ясовуються.

Також зупинено рух потягів на станції метро Контрактова площа в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники метрополітену пояснюють, що це відбувається з технічних причин.

Скільки часу простоять потяги на платформі, вони не пояснюють, але запевняють, що рух зупинено тимчасово. З динаміків людей просять зберігати спокій.

Читайте такожСтанції метро "Поштова площа" та "Вокзальна" закриті на вхід та вихід

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні були закриті на вхід і вихід станції “Поштова площа” і “Вокзальна” київського метро. Потяги повз ці станції йдуть без зупинок.

Загалом у Києві останнім часом до міліції надходить велика кількість телефонних дзвінків про нібито замінування різних об'єктів.

Зокрема, вчора, 13 серпня, невідомі «замінували» київський залізничний вокзал та 6 торговельних центрів.