Станції метро "Поштова площа" та "Вокзальна" закриті на вхід та вихід

Станції “Поштова площа” і “Вокзальна” київського метро закриті на вхід і вихід.

Як передає кореспондент УНІАН, потяги повз ці станції йдуть без зупинок. Працівники метрополітену не пояснюють, з чим це пов'язано.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві останнім часом до міліції надходить велика кількість телефонних дзвінків про нібито замінування різних об'єктів.

Зокрема, вчора, 13 серпня, невідомі «замінували» київський залізничний вокзал та 6 торговельних центрів.