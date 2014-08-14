Станції метро "Поштова площа" та "Вокзальна" закриті на вхід та вихід
13:59, 14 серпня 2014Київ
0
У Києві останнім часом до міліції надходить велика кількість телефонних дзвінків про нібито замінування.
Дві станції метро закриті / Фото УНІАН
Станції “Поштова площа” і “Вокзальна” київського метро закриті на вхід і вихід.
Як передає кореспондент УНІАН, потяги повз ці станції йдуть без зупинок. Працівники метрополітену не пояснюють, з чим це пов'язано.
Читайте такожБільшість повідомлень про "замінування" у Києві надходять з окупованих міст на Донбасі
Як повідомляв УНІАН, у Києві останнім часом до міліції надходить велика кількість телефонних дзвінків про нібито замінування різних об'єктів.
Зокрема, вчора, 13 серпня, невідомі «замінували» київський залізничний вокзал та 6 торговельних центрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter