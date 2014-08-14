На Майдані Незалежності почали розбирати ялинку

Як повідомив УНІАН радник Київського міського голови Дмитро Білоцерковець, який контролює проведення робіт, на першому етапі буде знято всі плакати та прапори з ялинки для передачі у фонди «Музею Майдану», який поки ще тільки створюється і існує як концепція. На другому етапі – розпочнуться роботи з демонтажу металевої конструкції.

Він зазначив, що роботи виконуються на прохання «Музею Майдану» допомогти в демонтажі та збереженні об’єкту як «важливого артефакту для нас всіх, людей, які брали участь у Революції гідності», а також враховуючи висновки спеціалістів щодо безпечності подальшого перебування ялинки на цьому місці.

«Ми вчора провели інспектування ялинки. Грунт, як виявилось, дуже просів, тому ялинка є трохи небезпечним об’єктом. Наша позиція в тому, щоб вже зараз почати її демонтувати, бо вона трошки небезпечна. Рятувальники нам сказали, що краще її якнайшвидше демонтувати», - прокоментував Білоцерковець.

Щодо всіх плакатів та прапорів, які знімають з ялинки, він повідомив, що все це буде зараз перевезено до Музею Гончара, а потім передано «Музею Майдану».

«Ми вирішили допомогти музею Майдану, спираючись на те, що ця ялинка не є ні власністю ні міста, ні будь-кого іншого. Ми зараз шукаємо власника ялинки, щоб вони ввійшли в контакт з «Музеєм Майдану» і взяли участь в дискусії по цьому питанню», - додав радник міського голови .

Присутній на місці член ініціативної групи «Музею Майдану» і заступник директора Музею Івана Гончара Ігор Пошивайло, який також контролює роботи, сказав, що всі експонати з Майдану збираються для нового музею у трьох існуючих музеях міста, де для всіх речей можна забезпечити зберігання.

«Воно поїде в різні музеї, які є точками збору ще з грудня. Це і Музей Івана Гончара. Конструкція (ялинки - УНІАН) поїде у Музей Великої Вітчизняної війни. Заповідник «Софія Київська» – це теж те місце, де ми збираємо наші колекції для тимчасового зберігання, щоб потім передати для майбутнього музею», - розповів він.

Наразі невідомо, коли завершиться демонтаж ялинки, але плакати та прапори практично всі вже зняті.

Зараз на місці працюють дві машини рятувальників.

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Як повідомляв УНІАН, новорічна ялинка на Майдані Незалежності в Києві стала символом боротьби громадян України проти режиму Віктора Януковича.

30 листопада 2013 року о четвертій годині ранку «беркутівці» побили на Майдані Незалежності студентів, які проводили акцію на підтримку євроінтеграції України. Приводом для розгону стали нібито роботи комунальних служб для встановлення новорічної ялинки.

Вдень 30 листопада під охороною трьох сотень правоохоронців ялинку почали монтувати. На гранітних плитах Майдану ще можна було побачити не змиту кров постраждалих від нічного штурму Євромадану.

У неділю, 1 грудня, в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише у Києві взяли участь більш як півмільйона осіб. Мітингувальники, які прийшли у центр Києва, в лічені хвилини очистили Майдан Незалежності від встановлених міліцією огорож.

За ніч з 1 на 2 грудня у Києві учасники акції протесту проти дій влади звели навколо Майдану Незалежності барикади. Для цього активісти, зокрема, використали частину конструкцій розібраної новорічної ялинки і залізні щити.

Ялинка, на якій з того часу розвішені політичні плакати, досі стоїть на Майдані Незалежності.