Біля ВР кілька сотень мітингарів вимагають люстрації

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники перекрили рух на дорозі по вулиці Садовій, де знаходяться приміщення комітетів парламенту.

Так само учасники акції перекривають рух автомобілів вулицею Грушевського на ділянці біля ВР.

Більша частина мітингувальників перебуває на проїжджій частині по вул. Грушевського, частково вони також знаходяться на площі Конституції перед входом до будівлі парламенту. Також частина мітингувальників скандує: “Люстрація” біля входу до комітетів ВР на вулиці Садовій.

Мітингувальники перекрили і під'їзд до парламенту з боку вулиці Шовковичної.

Учасники акції тримають плакати із гаслами щодо люстрації влади, прапори України.

Читайте такожБлизько 2 тисяч активістів під ВР вимагають ухвалити закони про люстрацію та вибориНаразі на проїжджій частині Грушевського мітингувальники також скандують “Люстрація” та б'ють у барабани.

Будівля парламенту оточена співробітниками міліції та бійцями батальйону “Київ-1”.

Читайте такожАктивісти Майдану вимагають люстрації керівництва «Борисполя» Безпосередньо перед центральним входом до Верховної Ради розміщено стенди із фотографіями депутатів, де можна ставити позначки - голосуватимуть вони за люстрацію чи ні. Також поряд стоїть імпровізована гільйотина із тризубцем, яка символізує люстрацію.