Міліція отримала право зупинки та обшуку будь-якого авто

У Києві та області працівники МВС тепер без причини зупинятимуть водіїв і перевірятимуть їхні автомобілі та особисті речі, повідомляє ТСН.

До цього просять ставитися з розумінням. Адже такі заходи зумовлені підвищеним ризиком терактів.

Читайте такожСБУ припинила діяльність платіжної системи для фінансування терористів

Жодного документального дозволу на проведення обшуку силовики при собі не матимуть. Пояснюють лише, що такі дії можуть вчиняти тільки співробітники ДАІ та МВС при виконанні, у формі чи на службовому авто.

У міліції радять, якщо раптом виникатимуть сумніви щодо справжності міліціонера, телефонувати 102 та кликати якомога більше свідків.