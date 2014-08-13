У Києві на Хрещатику кластимуть асфальт: рух транспорту частково обмежать

У Києві через відновлення асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту Хрещатиком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, комунальна корпорація «Київавтодор» виконуватиме роботи з часткового відновлення асфальтобетонного покриття, яке зазнало руйнування під час акцій протесту, на вул. Хрещатик (від вул. Б.Хмельницького до Європейської площі), вул. Інститутській, вул. Городецького та вул. Михайлівській.

Так, за інформацією прес-служби, з 22:00 13 серпня 2014 року до 20:00 15 серпня 2014 буде частково обмежено рух транспорту вул. Хрещатик на ділянці від Європейської площі до вул. Б. Хмельницького (парна сторона).

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Окрім того, з 8:00 16 серпня і до 20:00 17 серпня буде частково обмежено рух транспорту вул. Хрещатик на ділянці від вул. Б. Хмельницького до вул. Городецького (непарна сторона).

Корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.