Євромайданівську "йолку" передадуть до музею - ЗМІ
20:46, 13 серпня 2014Київ
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Розбирати славетну новорічну ялинку почнуть у четвер о 10 ранку.
Завтра на Майдані почнуть розбирати "йолку" / Фото УНІАН
Один із символів Євромайдану – "Йолку" – передадуть до музею Майдану.
Про це "Українські правді" розповів радник київського мера Дмитро Білоцерківець.
За його словами, розбирати новорічну ялинку почнуть уже в четвер о 10 ранку.
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Спочатку з неї знімуть усі прапори, а потім почнуть демонтувати залізний каркас. Виявилось, що "йолка" не стоїть на балансі у жодної структури.
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Він також повідомив, що сцену, яка стоїть біля Головпоштамту, перенесуть до стели Незалежності.
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