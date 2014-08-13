Євромайданівську "йолку" передадуть до музею - ЗМІ

Один із символів Євромайдану – "Йолку" – передадуть до музею Майдану.

Про це "Українські правді" розповів радник київського мера Дмитро Білоцерківець.

За його словами, розбирати новорічну ялинку почнуть уже в четвер о 10 ранку.

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Спочатку з неї знімуть усі прапори, а потім почнуть демонтувати залізний каркас. Виявилось, що "йолка" не стоїть на балансі у жодної структури.

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Він також повідомив, що сцену, яка стоїть біля Головпоштамту, перенесуть до стели Незалежності.