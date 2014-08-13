«Київенерго» планує укласти договір про постачання гарячої води і тепла з кожною квартирою

Компанія «Київенерго» з вересня цього року розпочне укладати прямі договори з киянами про надання послуг гарячого водопостачання (ГВП) і централізованого опалення (ЦО).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Київенерго», підписати прямі договори з кожною квартирою в компанії планують до кінця 2015 року.

Зазначається, що відповідно до Закону від 10 квітня 2014 №1198-YII «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії», з 1 липня 2014 року «Київенерго» є постачальником послуг ГВП та ЦО для населення столиці.

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«Оскільки на поквартирний облік в «Київенерго» переходять одночасно більше 700 тисяч киян, письмові договори будуть укладатися з жителями житлових будинків поетапно протягом 2014-2015 рр», - інформують в компанії.

Наразі ж компанія уклала договори з ЖЕО на поставку майже 7100 будинкам столиці послуг ГВП та ЦО. Таким чином, для всіх будинків муніципального житлового фонду, де «Київенерго» є постачальником послуг, вже діють договірні відносини.

Таким чином, до моменту підписання прямого договору «Київенерго» буде залишатись постачальником послуг для мешканців столиці на підставі норм чинного законодавства та договірних відносин з ЖЕО, зазначається в повідомленні.

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В компанії інформують, що кияни зможуть укласти договір з ПАТ «Київенерго» в письмовому вигляді з вересня 2014 року і до кінця 2015 року при зверненні до центрів обслуговування клієнтів (ЦОК) «Київенерго», які розташовані в кожному районі Києва. Для зручності своїх клієнтів компанія найближчим часом планує створити можливість завчасно записатися в електронній черзі ЦОК через сайт компанії.

У «Київенерго» заявляють, що беруть на себе зобов'язання з повірки лічильників гарячої води і теплової енергії, що використовується населенням. «Витрати на обслуговування та повірку лічильників гарячої води закладені в новий тариф, затверджений постановою № 757 від 18 червня 2014 Нацкомпослуг (3% в структурі тарифу)», - зазначають в компанії.