Реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій пообіцяли завершити до суботи

Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі буде завершена до кінця тижня, і вже з наступного понеділка кияни зможуть швидко і безперешкодно дістатися центру столиці.

Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі міського голови.

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“Після виїзної виробничої наради щодо реконструкції Поштової площі ми отримали 29 мільйонів з міського бюджету, які нарешті віддали у Держказначействі. Для завершення робіт іще потрібні кошти. Сподіваюсь, їх віддадуть найближчим часом, і у суботу ми повністю завершимо роботи на Поштовій площі”, - підкреслив Кличко.

Він відзначив, що після завершення відповідних робіт у 1,5 раза зросте пропускна спроможність транспортної розв’язки на Поштовій площі, і проблем з рухом транспорту по цій важливій дорожній артерії не виникатиме.

У свою чергу керівник “Київавтодору” Володимир Жуков розповів, що до понеділка будуть завершені всі проїзди і тротуари, встановлене зовнішнє освітлення, розмітка, виконані всі елементи безпеки, - починаючи від дорожніх знаків і закінчуючи колесовідбійним брусом та направляючими огорожами, - тобто все, що містить в собі проект в дорожній частині щодо Поштової площі.

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Крім того, розв’язка буде оздоблена жовто-блакитними розписами і банерами.

Повну реконструкцію Поштової площі, за словами Київського міського голови, планується завершити до Дня Києва, у травні 2015 року.

“Над тунелем буде променадна зона з фонтанами, освітленням і оглядовий майданчиком, з якого кияни і гості столиці зможуть спускатися сходами на набережну і милуватися краєвидами Дніпра і Труханова острова. Проведення подальших робіт не заважатиме ні пішоходам, ні руху транспорту”, - запевнив керівник “Київавтодору”.