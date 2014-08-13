На центральному залізничному вокзалі в Києві шукають вибухівку

Про це УНІАН повідомили у СЗГ Управління МВС на Південно-Західній залізниці. "Повідомлення надійшло сьогодні о 14.15. В даний час на місці події працюють фахівці вибухотехнічних служб, кінологи та працівники ДСНС.

Читайте такожУ Києві "замінували" одразу шість торгівельних центрів Анонімний дзвінок надійшов до чергового по вокзалу. "У камері зберігання закладена вибухівка", - повідомив чоловік і поклав трубку.

Евакуйовано майже 600 пасажирів і 80 працівників вокзалу.

Вживаються заходи для встановлення особи, яка повідомила про мінування, повідомили у СЗГ.