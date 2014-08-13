Кличко призначив гендиректора "Київпастрансу"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Як зазначив Сергій Майзель після призначення, "першочерговими завданнями є модернізація рухомого складу та інфраструктури, підвищення стандартів надання послуг і рівня безпеки". "У всьому світі муніципальний транспорт - пріоритет №1 у розвитку транспортної галузі та громадських перевезень", - сказав Сергій Майзель.

Він переконаний, що стратегія розвитку міського пасажирського транспорту повинна враховувати загальноєвропейські вимоги до якісних характеристик. "Ця галузь господарства має бути безпечною, надійною, швидкісний і зручною, діючої за єдиними тарифами і правилами", - сказав генеральний директор КП "Київпастранс".

Сергій Майзель працював заступником генерального директора КП "Київжитлоспецексплуатація", начальником відділу транспорту та інформаційних технологій Деснянської районної держадміністрації Києва.

Як повідомляв УНІАН, до цього КП "Київпастранс" очолював Микола Ламбуцький, якого мер Києва звільнив з цієї посади 5 серпня.