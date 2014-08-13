Міліція перевіряє інформацію про замінування 5 об’єктів у Києві
Сьогодні протягом півтори години до столичної міліції надійшло 5 повідомлень про замінування об’єктів у різних районах міста.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.
За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи Подільського, Голосіївського, Шевченківського, Дарницького та Дніпровського районних управлінь міліції, зазначили у ВЗГ, однак не уточнили «заміновані» об’єкти.
Читайте такожУ Києві "замінували" одразу шість торгівельних центрів
Також на місце прибувають спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС. Вказані анонімами об’єкти та прилегла до них територія наразі обстежується на предмет наявності вибухових пристроїв чи вибухівки, йдеться в повідомленні.
Правоохоронці проводять відповідні заходи щодо встановлення осіб, які повідомили про замінування, додали у ВЗГ.
Читайте такожУ Києві повідомили про замінування станції метро "Петрівка" і 4 торгівельних центрів
Як повідомляв УНІАН, наразі через повідомлення про замінування закрито, зокрема, першу лінію столичного ТРЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.