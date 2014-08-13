Міліція перевіряє інформацію про замінування 5 об’єктів у Києві

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи Подільського, Голосіївського, Шевченківського, Дарницького та Дніпровського районних управлінь міліції, зазначили у ВЗГ, однак не уточнили «заміновані» об’єкти.

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Також на місце прибувають спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС. Вказані анонімами об’єкти та прилегла до них територія наразі обстежується на предмет наявності вибухових пристроїв чи вибухівки, йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять відповідні заходи щодо встановлення осіб, які повідомили про замінування, додали у ВЗГ.

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Як повідомляв УНІАН, наразі через повідомлення про замінування закрито, зокрема, першу лінію столичного ТРЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.