У Києві "замінували" одразу шість торгівельних центрів

До столичної міліції надійшло повідомлення про мінування шести торгівельних центрів у різних районах столиці.

За інформацією ТСН.uа, мова йде про "Ocean Plaza", "Глобус", "Піраміду", "Квадрат". Назви ще двох поки невідомі, один з торгових центрів знаходиться на Лівому березі Дніпра.

Читайте такожУ Києві за останні три доби "мінували" 14 об'єктів

Як передає кореспондент УНІАН, перша лінія столичного ТРЦ «Глобус» на Майдані Незалежності закрита через повідомлення про мінування.

Правоохоронці перекрили двері, випускають відвідувачів і нікого не пускають всередину. За словами співробітників міліції, ТРЦ закритий через повідомлення про мінування.