Комунальники розбирають барикаду на Інститутській під пішохідним мостом

Як передає кореспондент УНІАН, наразі там працюють близько 20 комунальників, залучено також кілька навантажувачів.

Поряд стоять великі вантажівки, на які в подальшому скидається сміття та залишки барикади.

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Як повідомляв УНІАН, на минулих вихідних в центрі столиці були прибрані практично всі намети Майдану та барикади за винятком тих, що знаходяться на вулиці Інститутській. Поки на Майдані Незалежності, крім ялинки, також залишається напіврозібрана сцена та кілька інформаційних наметів.

Крім того, влада Києва має намір найближчим часом демонтувати ялинку на Майдані.

Наразі відновлено рух проїжджими частинами головних вулиць в центрі міста: Городецького, Хрещатик, зі сторони вулиці Михайлівської.