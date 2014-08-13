28-річного помічника Кличка призначили керівником апарату КМДА

Відповідне розпорядження підписав мер столиці, голова КМДА Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації.

Як зауважив Бондаренко під час представлення керівникам управлінь, «у мене є три головні вимоги до працівників апарату – це прозорість у роботі, оперативність виконання доручень та відсутність корупційної складової у їх діяльності».Читайте такожКличко: У владі столиці звільнені, або в процесі звільнення - понад 30 посадовців

Крім того, керівник апарату наголосив, що одними із пріоритетів у його роботі на новій посаді стане забезпечення непорушного права громадян на доступ до публічної інформації, розвиток електронного урядування та мінімізація бюрократичних процедур.

В КМДА зазначили, що Бондаренка призначено на посаду керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у порядку переведення з посади керуючого справами секретаріату Київради.

Як повідомлялося, раніше посаду керівника апарату КМДА обіймав Олександр Пузанов, якого було призначено в червні 2010 року. На початку квітня ц.р. Пузанов був звільнений із цієї посади тодішнім головою КМДА Володимиром Бондаренком.

Новий керівник апарату КМДА Бондаренко - 1985 року народження. Здобував освіту у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, Київському університеті імені Бориса Грінченка. Наразі навчається в КНУ ім. Тараса Шевченка на факультеті «правознавство», йдеться на сторінці Бондаренка у Facebook.

Бондаренко працював помічником-консультантом народного депутата Віталія Кличка. На посаду керуючого справами секретаріату Київради був призначений 5 червня 2014 року.