Призначений новий директор Володимирського ринку в Києві

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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У повідомленні прес-служби КМДА зазначається, що раніше за підсумками приписів прокуратури та внутрішніх аудиторів комісія департаменту економіки та інвестицій КМДА визнала незадовільною роботу Лариси Ярошевич на посаді керівника КП "Володимирський ринок" і підтримала рішення про її відсторонення.