Призначений новий директор Володимирського ринку в Києві
19:00, 12 серпня 2014Київ
3
Київський міський голова Віталій Кличко своїм розпорядженням призначив директором комунального підприємства (КП) "Володимирський ринок" Юрія Мельника.
Володимирський ринок отримав нового директора / фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Читайте такожЛамбуцький звільнений з посади гендиректора "Київпастрансу"
У повідомленні прес-служби КМДА зазначається, що раніше за підсумками приписів прокуратури та внутрішніх аудиторів комісія департаменту економіки та інвестицій КМДА визнала незадовільною роботу Лариси Ярошевич на посаді керівника КП "Володимирський ринок" і підтримала рішення про її відсторонення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter