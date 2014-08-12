Призначений новий директор Володимирського ринку в Києві

19:00, 12 серпня 2014
Київ
3

Київський міський голова Віталій Кличко своїм розпорядженням призначив директором комунального підприємства (КП) "Володимирський ринок" Юрія Мельника.

Владимирский рынок получил нового директора / фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Читайте такожЛамбуцький звільнений з посади гендиректора "Київпастрансу"

У повідомленні прес-служби КМДА зазначається, що раніше за підсумками приписів прокуратури та внутрішніх аудиторів комісія департаменту економіки та інвестицій КМДА визнала незадовільною роботу Лариси Ярошевич на посаді керівника КП "Володимирський ринок" і підтримала рішення про її відсторонення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter