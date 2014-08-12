У Києві з заводу викрали танк

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Генерального прокурора України Юрій Бойченко.

За його словами, встановлено, що посадові особи заводу протягом 2013-2014 років привласнили цей танк, чим завдали державі збитки на суму 200 тисяч гривень залишкової вартості об'єкту.

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Крім того, посадові особи Бронетанкового заводу без згоди Міністерства оборони здійснили ремонт 6 танків Т-62 з метою подальшого продажу на зовнішні ринки, чим завдали державі збитки на суму 1,5 млн грн від залишкової вартості цих танків. Наразі за вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення або розтрата майна) Кримінального Кодексу України.