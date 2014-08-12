Станцію метро «Вокзальна» вже відкрили, вибухівки не знайдено

Станцію «Вокзальна» відчинено для пасажирів о 15:53.

Про це повідомляє прес-служба мтоличного метрополітену . Читайте такожУ Києві станція метро “Вокзальна” закрита на вхід та вихід "У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції "Вокзальна" вибухонебезпечних предметів не виявлено. Київський метрополітен наразі працює у звичному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка", - йдеться у повідомленні.

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