У Києві станція метро “Вокзальна” закрита на вхід та вихід
15:36, 12 серпня 2014Київ
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У Києві станція метро “Вокзальна” закрита на вхід та вихід пасажирів. Потяги з пасажирами рухаються без зупинки.
Вагони проїжджають повз станцію / wikimedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення робиться у вагонах метро, що слідують в напрямку станції “Вокзальна” на цій лінії – Святошинсько-Броварській.
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Жодні пояснення причин закриття станції не надаються.
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