У Києві станція метро “Вокзальна” закрита на вхід та вихід

У Києві станція метро “Вокзальна” закрита на вхід та вихід пасажирів. Потяги з пасажирами рухаються без зупинки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення робиться у вагонах метро, що слідують в напрямку станції “Вокзальна” на цій лінії – Святошинсько-Броварській. Читайте такожКиївський залізничний вокзал і станція метро відновили роботу після "замінування" Жодні пояснення причин закриття станції не надаються.

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