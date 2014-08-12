Ламбуцький звільнений з посади гендиректора "Київпастрансу"

Відповідне розпорядження №124 було підписано мером столиці 5 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, депутат Київради Галина Янченко на початку липня повідомила на своїй сторінці в соцмережі, що гендиректор "Київпастрансу" подав у відставку. Пізніше депутат Київради Ігор Кононенко заявив, що транспортна комісія Київради буде рекомендувати на місце Миколи Ламбуцького кандидатуру головного інженера "Київпастрансу" Юрія Бомбандерова, який призначений виконуючим обов'язки керівника підприємства.