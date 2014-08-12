Кличко пообіцяв розібрати ялинку на Майдані

"Деякі жартівники кажуть, навіщо, мовляв, прибирати ялинку - залишилося недовго до Нового року. Думаю, ця кривава ялинка є недобрим спогадом для всіх, хто приходить на Майдан. Тому найближчими днями металевий каркас ялинки демонтують", - зазначив мер.

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Мер Києва підкреслив, що вдячний киянам, які взяли участь у прибиранні на Майдані, і центральній вулиці міста – Хрещатик. "Нам потрібно повертатися до мирного життя. І Київ повинен подавати приклад", - відзначив київський міський голова.

Відповідаючи на запитання щодо подальшої долі вулиці Інститутської, Віталій Кличко зазначив, що на сьогодні ухвалене спільне рішення, що частина вулиці Інститутської від Хрещатика до верхнього виходу з метро Хрещатик закрита для руху транспорту.

"Думаю, найближчим часом Київрада ухвалить рішення про перейменування вулиці чи її частини у вулицю імені Небесної Сотні. І у річницю тих трагічних подій, які відбувалися у Києві, буде відкритий меморіал. Зараз триває конкурс, збирають пропозиції і буде обраний той проект меморіалу, який найбільше відповідатиме духу Майдану, духу Революції гідності”, - сказав мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, на вихідних на Майдані були демонтовані намети, та проведене прибирання. Рух транспорту по вулиці Хрещатик відновлено.