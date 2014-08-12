Під Верховною Радою збираються мітингувальники

Як передає кореспондент УНІАН, до ВР сходяться декілька груп мітингувальників. Серед них - прихильники ВО “Свобода”, які вимагають люстрації в парламенті, Крім того, це родичі військовослужбовці, які заявляють про необхідність ротації учасників АТО. Серед вимог мітингувальників - також ухвалення нової виборчої системи.

Будівля парламенту по периметру оточена бійцями батальйону “Київ-1”. На даний момент ситуація є спокійною.

Читайте такожПорошенко зустрівся з родичами учасників АТО, які пікетували його адміністраціюСтаном на 9.20 під Верховною Радою перебувають близько 150 мітингувальників. Вони встановили стенди з фотографіями народних депутатів та написами: “Хто патріот України? Хто за мирне очищення влади?”. Біля цих стендів розташована імпровізована гільйотина, над лезом якої - Герб України. Ця конструкція символізує люстрацію.