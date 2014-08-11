СЕС: Центр Києва очищено від канцерогенів, які виділялися при горінні шин

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного управління Держсанепідслужби в Києві, головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан, відповідаючи на запитання журналістів.

«На сьогодні цілком безпечно перебувати на Майдані», - сказав він.

Рубан нагадав, що ще наприкінці лютого була проведена перша толока з прибирання центра міста.

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«Вона була організована під егідою Державної СЕС та за ініціативи Міністерства охорони здоров’я. Разом з комунальними службами взимку ще прибрали багато предметів, які були забруднені наслідками згорання шин. Після цього протягом місяця «Київавтодор» та Департамент благоустрою проводили заходи з очищення тротуарної плитки від сажі, яка була небезпечним фактором впливу на здоров’я людини – це канцероген, токсичний», - розповів керівник столичної СЕС.

«Тому на сьогоднішній день максимально безпечно знаходитись на Хрещатику. Всі фактори шкідливі прибрали», – запевнив Рубан.