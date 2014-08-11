Столична СЕС заборонила купатися у Дніпрі та озерах міста

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного управління Державної санепідемслужби в м. Києві, головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан, посилаючись на результати аналізу санітарно-мікробіологічного дослідження проб води, що погіршилися у зв’язку зі сильною спекою.

Він наголосив, що наразі вода в усіх водоймах Києва не відповідає нормативам.

За його словами, спочатку заборона купатись стосувалась лише відпочинку на озерах міста, але з кінця минулого тижня це стосується і річок.

«На сьогоднішній день, на жаль, через лабораторні показники води в Дніпрі, які погіршились, заборонено купатись. Але дана територія може використовуватися як зони відпочинку. На пляжах функціонують душові кабінки, фонтанчики з якісною питною водою», - при цьому зауважив Рубан.

Так, СЕС заборонено купатись на пляжах: «Центральний», «Венеція», «Молодіжний», «Дитячий», «Золотий», «Передмістна Слобідка», «Сонячне», «Осокорки», «Вербне», зони відпочинку «Троєщина», «Десенка».

Закриті для відвідування озера: «Тельбін», «Райдужне», «Чорторий», «Пуща-Озерна».

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Рубан повідомив, що загалом всі пляжі міста були підготовлені до початку купального сезону. «Взірцем і найбезпечнішим з усіх пляжів столиці він назвав «Дитячий» у Гідропарку, оскільки він найбільш контролюється фахівцями. Там підготовка пляжу дуже ретельна, працівники цього пляжу дуже серйозно ставляться до підготовки, прибирання. Санітарні показники там найкращі», - прокоментував головний санлікар.

Інший пляж, який також зазвичай має найкращі санітарні показники – «Центральний» на Трухановому острові.