У Києві без гарячої води залишаються близько 9 тисяч абонентів

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Внаслідок зупинки газопостачання на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 (у зв’язку з рішенням уряду щодо обмеження газопостачання теплоджерел компанії) без ГВП перебувають 7 тис. 794 споживача. Серед них 430 – у Голосіївському, 66 – у Дарницькому, 1844 – у Деснянському, 55 – у Дніпровському, 1084 – в Оболонському, 653 – у Подільському, 12 – у Печерському, 599 – у Святошинському, 2281 – у Солом’янському, 770 – у Шевченківському районах.

У результаті пошкоджень на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання без ГВП залишаються 48 споживачів.

Внаслідок планових ремонтних робіт, які «Київенерго» проводить у тепловому господарстві в період підготовки до опалювального сезону 2014-2015 років, тимчасово без ГВП залишаються 155 споживачів.

Читайте такожКличко пояснив, чому в Києві довелося обмежити подачу гарячої водиУ зв’язку із проведенням реконструкції (повної заміни ділянок трубопроводів) відключено 331 споживача (29 – у Голосіївському, 5 – у Дарницькому, 6 – в Оболонському, 35 – у Печерському, 256 – у Солом’янському районах). Через проведення гідравлічних випробувань без ГВП залишаються 374 споживача (336 – у Подільському та 38 – у Святошинському районах).

Читайте також У «Київенерго» обіцяють не відключати киян від енергопостачання взимкуУ період з 8 до 11 серпня на тепломережах компанії в результаті усунення 35 пошкоджень підключено 111 споживачів.

Довідка УНІАН. «Київенерго» загалом надає послуги з ЦО та ГВП 75% споживачів у Києві.

18 липня ПАТ «Київенерго» попередило про зниження температури гарячої води для споживачів у зв’язку з обмеженням поставок газу на ТЕЦ компанії. Повідомлялось про обмеження газопостачання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 та котельні підприємства.

Як звітувала компанія 28 липня, в Києві без гарячого водопостачання залишалось загалом 6 тис. 662 споживачів, серед них, у зв’язку із рішенням уряду щодо обмеження газопостачання теплоджерел компанії було відключено 5 тис. 228 споживачів.

29 липня директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький заявив, що кількість будинків в столиці, відключених від гарячого водопостачання, збільшуватиметься, оскільки Київ має зекономити певну кількість газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Станом на 1 серпня, за даними «Київенерго», у столиці без гарячого водопостачання було 8 тис. 852 споживача послуг компанії, серед яких 7 тис. 382 – виключно через економію газу.