У Києві за останні три доби "мінували" 14 об'єктів

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

«Лише за останні 3 доби до столичної міліції надійшло 14 повідомлень про замінування тих або інших об'єктів. Всі вони виявилися хибними. За кожним таким фактом відкрито кримінальне провадження», - йдеться в повідомленні.

За даними міліції, один з «мінерів» вже встановлений.

При цьому у ВЗГ зазначають, що перевірка і знешкодження одного підозрілого об'єкту триває не менше трьох годин.

«Оскільки оцінити правдивість повідомлення про замінування неможливо, кожен сигнал відпрацьовується в повному обсязі. В першу чергу на місце негайно слідують працівники патрульно-постової служби міліції (4 людини) і обмежують доступ людей до вказаного об'єкту. При необхідності приймається рішення про евакуацію людей з «замінованих» приміщень. Терміново прямують слідчо-оперативні групи Головного управління та райуправління столичної міліції (7 чоловік), чергова група районного ДАІ (3 людини), пожежно-рятувальна група (6 чоловік) і при необхідності інші аварійні служби та медики. Вказані групи забезпечуються необхідною технікою – це 7 машин. В обов'язковому порядку на місце виїжджає чергова група вибухотехніків», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві "замінували" станцію метро «Арсенальна»Загалом, за даними столичної міліції, з початку 2014 року отримано близько 80 повідомлень про замінування. Відкрито 62 кримінальних провадження, п'ятьом особам оголошено про підозру.

Читайте такожУ Києві "замінували" черговий телеканалНезабаром матеріали буде направлено до суду. По останніх епізодах встановлена ще одна людина, зазначається в повідомленні.