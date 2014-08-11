У Києві під час одержання хабара у розмірі 10 тисяч гривень затримано двох чиновників у галузі культури

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) столичної міліції 48-річна директор центру та 44-річний голова спілки за підписання договору оренди приміщення вимагали від представника однієї із страхових компаній хабар у 60 тис. грн.

Зловмисників затримали у службовому кабінеті під час одержання 10 тис. грн авансу.Читайте такожУ Києві затримали чиновника МОЗ, який отримав хабара

Відносно затриманих відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.