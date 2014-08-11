Активісти вимагають поставити на Майдані намет для контролю над виконанням владою реформ

Про це повідомляє прес-служба Майдану у соцмережі.

"11.08.2014 біля КМДА стоять активісти, які посилаючись на рішення Віче від 10 серпня. Вони наголосили, що багато чого не зроблено, тому вимагають поставити намет біля стели на Майдані, де будуть стояти кияни та продовжувати роботу контролювати реформи, які обіцяла нова влада", - йдеться у повідомленні.Читайте такожКомунальники демонтують сцену Майдану, але місця пам'яті "Небесної сотні" не чіпають

Станом на 10:20 біля КМДА знаходиться близько 40 активістів.