Рух транспорту Хрещатиком повністю відновлено

Як передає кореспондент УНІАН, автомобілі рухаються Хрещатиком та прилеглими вулицями, окрім вулиці Інститутської, де ще не розібрано барикади.

На самому Майдані Незалежності стоять лише два намети: мобілізаційний намет Національної гвардії - навпроти стели Незалежності, та намет біля прес-центру Майдану - поблизу будинку на Інститутській, 7/11.

Читайте такожСпецпідрозділ «Київ-1» зупинив сутичку між «майданівцями» та комунальниками, які демонтують сценуТакож на Майдані залишається напіврозібраною сцена, біля якої - близько 20 людей, які, вочевидь, провели тут ніч. Деякі і зараз сплять за сценою, інші сидять на стільчиках та спілкуються.