Кличко заявив, що Інститутська залишиться закритою для руху транспорту

Частина ж вулиці Інститутської, від Майдану Незалежності до станції метро «Хрещатик», залишиться закритою для руху транспорту, про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

«Хрещатик майже прибраний, комунальні служби разом з небайдужими киянами закінчують прибирання в центрі столиці. Центр Києва, завдяки активній допомозі мешканців столиці, повертає свій вигляд, - зазначив Кличко. – Але вулицю Інститутську, місце скорботи і пам’яті для українців, не відкриватимуть для руху авто. Поки залишаються барикади і кілька наметів, будуть прибрані шини і сміття. Згодом на Інститутській встановимо меморіал героям, які загинули за волю і майбутнє України», - наголосив мер столиці.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 серпня, з вулиці Інститутської комунальники вивозили шини. Разом з тим, барикади із бруківки та самовлаштовані місця пам’яті «Небесної сотні» комунальники не чіпали.

Головну сцену Майдану поступово розбирають. На деякий час роботи було призупинено. Так звані «майданівці» провели заплановане на сьогодні віче. Однак воно було малочисленним.

Під час цього віча представник мешканців наметового містечка заявив, що вони готові поїхати з Майдану, але за умови, що до них не буде застосовано силові методи виселення.

Зараз на Майдані залишаються 4 намети. Також є кілька наметів у парковій зоні біля Жовтневого палацу.