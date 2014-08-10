Станцію метро "Хрещатик" знову відкрили
17:39, 10 серпня 2014Київ
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Раніше повідомлялося, що станцію закрили через можливе замінування однієї з будівель на Інститутській.
Фото УНИАН
Станом на 17.15 станцію метро «Хрещатик» відкрито на вхід і вихід, передає кореспондент УНІАН.
Як повідомляв УНІАН, близько 16.30 потяги не зупинялися на станції метро «Хрещатик». По гучномовцю оголошували, що станція метро не працює на вхід і вихід з технічних причин.
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У той же час, в Головному управлінні МВС в Києві повідомили, що правоохоронці закрили на вихід верхню станцію метро «Хрещатик» у зв'язку з повідомленням про мінування одного з будинків на вул. Інститутській.
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