Станцію метро "Хрещатик" знову відкрили

Станом на 17.15 станцію метро «Хрещатик» відкрито на вхід і вихід, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, близько 16.30 потяги не зупинялися на станції метро «Хрещатик». По гучномовцю оголошували, що станція метро не працює на вхід і вихід з технічних причин.

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У той же час, в Головному управлінні МВС в Києві повідомили, що правоохоронці закрили на вихід верхню станцію метро «Хрещатик» у зв'язку з повідомленням про мінування одного з будинків на вул. Інститутській.