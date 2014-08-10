У Києві станцію метро "Хрещатик" закрили на вхід та вихід

Потяги столичного метро в районі 16.30 не зупинялися на станції метро «Хрещатик».

Як передає кореспондент УНІАН, по гучномовцю оголошували, що станція метро не працює на вхід і вихід з технічних причин.

Водночас з проїжджаючого поїзда можна було побачити скупчення міліції на платформі.

У той же час, в Головному управлінні МВС в Києві УНІАН повідомили, що правоохоронці закрили на вихід верхню станцію метро «Хрещатик» у зв'язку з повідомленням про мінування одного з будинків на вул. Інститутській, що надійшло телефоном.

У главку зазначили, що зараз на місці працюють фахівці вибухо-технічної служби.

Встановлюється особа того, хто телефонував.