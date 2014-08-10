Комунальники демонтують сцену Майдану, але місця пам'яті "Небесної сотні" не чіпають

Як передає кореспондент УНІАН, водночас «прихильники Майдану» намагаються заважати розбиранню сцени. Відбулися незначні сутички між ними і людьми, що здійснюють демонтаж.

Територію перед сценою активно миють із брандспойтів працівники пожежно-рятувальних підрозділів.

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На решті території Майдану Незалежності комунальники продовжують прибирати залишки сміття та вивозити його із центру столиці.

На вулиці Інститутській, де ще залишаються барикади, працюють правоохоронці. За їхніми поясненнями, вони обстежують конструкції на наявність вибухових пристроїв та інших предметів, що можуть бути речовими доказами для розслідування злочинів, що відбувалися тут у лютому, під час масового розстрілу активістів Майдану. Так, уже знайдено й вилучено гільзи, рештки світо-шумових гранат та гумові кулі. Вибухівки службові собаки не виявили.

За словами керівника КК «Київавтодор» Володимира Жукова, на прибиранні працюють Близько 500 комунальників та 200 киян, повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови.

«Вивозять сміття 50 самоскидів та 12 погрузчиків. Також дорожнє освітлення на Хрещатику та Майдані ремонтують дві телескопічних вишки. Вони миють та відчищають закопчені світильники, замінюють перегорілі лампочки. Також у центрі працюють поливальні машини», -сказав Жуков.

Керівник «Київавтодору» зазначив, що комунальники та кияни вже повністю прибрали територію вздовж Хрещатика з боку консерваторії. «Наразі залишився останній намет біля вулиці Городецького – його мешканці зараз вивозять свої речі. Також працівники комунальних підприємств та звичайні кияни продовжують розбирати сцену. Сподіваюсь, що до вечора на Хрещатику буде наведений лад», - сказав Жуков.

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Він також повідомив, що вчора техніка, яка вивозила сміття з Хрещатика і Майдану, зробила не менше 500 рейсів і вивезла кількасот тонн відходів. «Це сотні тонн різноманітного сміття – колод, залишків наметів, ганчір’я, метал, граніт. Сьогодні самоскиди вже встигли зробити не менше сотні виїздів зі сміттям», – сказав керівник «Київавтодору».

Наразі вже прибрано шини та сміття на ділянці вулиці Інституської від готелю «Україна» до верхнього виходу зі станції метро «Хрещатик».

Разом з тим, барикади із бруківки та самовлаштовані місця пам’яті «Небесної сотні» комунальники не чіпають.

Головну сцену Майдану поступово розбирають. На деякий час роботи було призупинено. Так звані «майданівці» провели заплановане на сьогодні віче. Однак воно було малочисленним.

Під час цього віче представник мешканців наметового містечка заявив, що вони готові поїхати з Майдану, але за умови, що до них не буде застосовано силові методи виселення.

Зараз на Майдані залишаються 4 намети. Також є кілька наметів у парковій зоні біля Жовтневого палацу, їхні мешканці збирають речі і говорять, що мають намір поїхати у зону АТО.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня розпочалося активне прибирання Майдану Незалежності. Комунальники разом з активними киянами розібрали практично всі намети і розблокували для проїзду транспорту три вулиці у центрі столиці – Хрещатик, Городецького та Михайлівську. Вулицю Інститутську не чіпали.