На суботник на Майдан прийшли більше тисячі киян

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сказав керівник КП "Київавтодор" Володимир Жуков.

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"Сьогодні на Майдані працювало більше тисячі осіб, а також депутати Київради і столичні комунальники. Особлива вдячність киянам, які прийшли прибирати своє місто і наполегливо працювали", - сказав Володимир Жуков, додавши, що до робіт залучено близько 100 одиниць техніки "Київавтодору", 20 одиниць "Київзеленбуду", і до 20 - інших підприємств столиці.

Володимир Жуков зазначив, що назвати конкретну кількість вивезеного сміття складно. "Вже повністю зайнятий перевантажувальний майданчик на вул. Старонаводницькій. Зараз завантажують сміття біля моста Патона на базі "Київавтодору" та на 6 полігоні. Разом з тим, прибирання триває: зараз ми очищаємо зони на Майдані Незалежності, як біля стели Незалежності, так і біля Головпоштамту", - додав глава "Київавтодору".

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко подякував киянам, які прийшли прибрати Хрещатик і Майдан Незалежності. "Спільними зусиллями киян, керівництва міста та комунальників, в центрі столиці була демонтована велика частина наметів, повністю звільнені для проїзду автотранспорту вулиці Хрещатик, Михайлівська та Городецького", - сказав мер міста.