В’їзд у центр Києва може стати платним

Про це пише "Сегодня" з посиланням на депутата від УДАРу Ігоря Кононенка. За його словами, коштів на ремонт мостів останні 10 років у бюджеті не вистачає і навряд чи вони з’являться найближчим часом.

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"Кредитами питання вже не вирішити. Потрібні радикальні заходи: будувати платні дороги і робити платним в'їзд в центр, як у багатьох столицях світу, наприклад, в Лондоні. У нас можна зробити в'їзд в центр за 5-10 грн", - сказав Ігор Кононенко.

Брати плату за можливість заїхати у центр міста можуть уже в найближчі 3-4 роки, відзначає видання. Сьогоднішній стан мостів серйозно непокоїть місцевих жителів. Особливо після обвалу пішохідного мосту на вулиці Електриків.