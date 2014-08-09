В’їзд у центр Києва може стати платним

17:11, 09 серпня 2014
Київ
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Київська влада розглядає можливість запровадження платного в’їзду у центр міста, щоб отримати гроші на ремонт доріг і мостів.

Влада хоче запровадити платний проїзд в центр міста/ фото panoramio.com

Про це пише "Сегодня" з посиланням на депутата від УДАРу Ігоря Кононенка. За його словами, коштів на ремонт мостів останні 10 років у бюджеті не вистачає і навряд чи вони з’являться найближчим часом.

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"Кредитами питання вже не вирішити. Потрібні радикальні заходи: будувати платні дороги і робити платним в'їзд в центр, як у багатьох столицях світу, наприклад, в Лондоні. У нас можна зробити в'їзд в центр за 5-10 грн", - сказав Ігор Кононенко.

Брати плату за можливість заїхати у центр міста можуть уже в найближчі 3-4 роки, відзначає видання. Сьогоднішній стан мостів серйозно непокоїть місцевих жителів. Особливо після обвалу пішохідного мосту на вулиці Електриків.

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