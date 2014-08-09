При спробі розбору наметів і барикад на Майдані виникла пожежа

Пожежу, яка виникла через підпал барикад, біля вулиці Михайлівської на Майдані Незалежності, наразі загасили. Кияни зі ще більшим завзяттям почали розбирати намети біля фонтанів.

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