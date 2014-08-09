При спробі розбору наметів і барикад на Майдані виникла пожежа
16:50, 09 серпня 2014Київ
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Пожежу, яка виникла через підпал барикад, біля вулиці Михайлівської на Майдані Незалежності, наразі загасили. Кияни зі ще більшим завзяттям почали розбирати намети біля фонтанів.
фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим полум'я від барикади охопило кілька наметів та частково декоративні дерева біля фонтанів на Майдані Незалежності.
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